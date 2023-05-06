Час зйомок нового сезону «Голосу країни», який стане вже 13-м, наближається.

Зйомки «Голосу країни-13», скоріш за все, почнуться влітку, пише Politeka.net.

Наразі продовжується пошук вокалістів від 16 років, які мріють засяяти на сцені «Голосу країни» і, щоб їхні голоси почули мільйони. Кастинг у розпалі.

Також однією з головних інтриг залишається те, хто з зірок стане тренерами у новому сезоні «Голосу країни».

Творці шоу навіть вирішили поцікавитись, кого саме хочуть бачити українці. Нагадаємо, у 12-му сезоні долі співаків вирішували Надя Дорофєєва, Потап, Оля Полякова та Олександра Заріцька з Анатолієм Мацолою.

Багато хто з шанувальників шоу не втрачають надію, що у кріслі «Голосу країни» знову опинитиься співачка Тіна Кароль.

«Тіна Кароль»,

«Тіна Кароль, без неї голос взагалі не цікавий. Якщо сезони де була Тіна цікаво дивитись по декілька разів, то 12 взагалі не цікаво було дивитись навіть один. Пару випусків подивилась і зрозуміла що не то...»,

«Тіна Кароль, звичайно ж»,

«Тіна Кароль, без неї «голос» не «голос», - пишуть глядачі.

Також українцям дуже хочеться, щоб на шоу повернулись Дан Балан і Монатік:

«Тіна, Монатік і Дан - люди, що робили шоу та реально допомагали учасникам розкрити себе», «Дан Балан».

Деяким користувачам Інстаграм також припали до душі тренери Потап і Надя Дорофєєва.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розповіла, чому насправді залишила «Голос країни». Так, за їїсловами, вона не захотіла брати участь в інтригах, які вимагала від неї продюсерська команда.

"Проєкт "Голос" - це тренери, ведучі та найголовніше учасники. Але є і бекстейдж. І коли на бекстейджі почали з'являтися якісь інтриги, я в прямому ефірі "Голосу" сказала, що віддаю це крісло Юлі Саніній. За 9 років я бачила в проєкті "Голос" три продюсерські команди. Третя вимагає трішки більше інтриг і хайпу…», - розповідала Кароль.

Співачка запевняла, що не хоче ані хаупівати, ані брати участь в інтригах, тому творцям шоу сказала шукала інших героїв.

Додамо, що вперше за довгий час після зникнення з інформаційного простору про себе почав давати знати Дан Балан. На своїй сторінці в Інстаграм співак опублікував новий кліп, відзнятий в Києві.

Нагадаємо, раніше творці "Голосу країни-13" відповіли на питання, хто може стати тренерами у новому сезоні.

Також повідомлялось, де зараз переможниця "Голосу країни-12" Марія Квітка.

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