Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами, на яких чесно показала, що відбувається у лаштунках її концертів.

Так, у цікаво змонтованому ролику можна побачити, як Тетяну готують до виходу на сцену – над нею працює візажист, перукар та інші майстри. То вона поглядає в телефон, то перевіряємо мікрофони та іншу техніку, то квапливо випиває каву і метушиться. Все це виглядає дуже природно та чесно. А потім можна побачити кадри вже зі сцени, де повна зала та зірка виступає при повному параді, даруючи людям позитивні емоції від своєї музики та співу.

У підписі до публікації TAYANNA написала: "Не можу не викласти це відео, тому що його просто робила неймовірна дівчина". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Тебе знімати одне задоволення".

"Неймовірна".

"Красуня".

"Ти найкраща".

"Дуже хороше відео".

"Дуже добре".

"Дивись як класно зайшло закулісся".

"Чудово, вогонь".

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