Популярна українська співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк), яка від початку війни давала багато благодійних концертів за кордоном, а також випустила дві дуетні композиції з Вірою Брежнєвою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кадрами, на яких чесно показала, що відбувається у лаштунках її концертів.
Так, у цікаво змонтованому ролику можна побачити, як Тетяну готують до виходу на сцену – над нею працює візажист, перукар та інші майстри. То вона поглядає в телефон, то перевіряємо мікрофони та іншу техніку, то квапливо випиває каву і метушиться. Все це виглядає дуже природно та чесно. А потім можна побачити кадри вже зі сцени, де повна зала та зірка виступає при повному параді, даруючи людям позитивні емоції від своєї музики та співу.
У підписі до публікації TAYANNA написала: "Не можу не викласти це відео, тому що його просто робила неймовірна дівчина". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Тебе знімати одне задоволення".
"Неймовірна".
"Красуня".
"Ти найкраща".
"Дуже хороше відео".
"Дуже добре".
"Дивись як класно зайшло закулісся".
"Чудово, вогонь".
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