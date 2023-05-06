Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами, на которых честно показала, что происходит в закулисье ее концертов.

Так, в интересно смонтированном ролике можно увидеть, как Татьяну готовят к выходу на сцену – над ней работает визажист, парикмахер и другие мастера. То она поглядывает в телефон, то проверяем микрофоны и другую технику, то торопливо выпивает кофе и суетится. Все это выглядит очень естественно и очень честно. А затем можно увидеть кадры уже со сцены, где полный зал и звезда выступает при полном параде, даря людям позитивные эмоции от своей музыки и пения.

В подписи к публикации TAYANNA написала: "Не могу не выложить это видео, потому что его делала просто невероятная девушка". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Тебя снимать одно удовольствие".

"Невероятная".

"Красотка".

"Ты лучшая".

"Очень хорошее видео".

"Очень хорошо".

"Смотри как классно зашло закулисье".

"Прекрасно, огонь".

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