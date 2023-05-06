Популярная украинская певица TAYANNA (Татьяна Решетняк), которая с начала войны давала много благотворительных концертов за границей, а также выпустила две дуэтные композиции с Верой Брежневой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась кадрами, на которых честно показала, что происходит в закулисье ее концертов.
Так, в интересно смонтированном ролике можно увидеть, как Татьяну готовят к выходу на сцену – над ней работает визажист, парикмахер и другие мастера. То она поглядывает в телефон, то проверяем микрофоны и другую технику, то торопливо выпивает кофе и суетится. Все это выглядит очень естественно и очень честно. А затем можно увидеть кадры уже со сцены, где полный зал и звезда выступает при полном параде, даря людям позитивные эмоции от своей музыки и пения.
В подписи к публикации TAYANNA написала: "Не могу не выложить это видео, потому что его делала просто невероятная девушка". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Тебя снимать одно удовольствие".
"Невероятная".
"Красотка".
"Ты лучшая".
"Очень хорошее видео".
"Очень хорошо".
"Смотри как классно зашло закулисье".
"Прекрасно, огонь".
Напомним, "Так я готовилась к туру": Приходько с подругой и шампанским удивила кадрами из Буковеля.
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