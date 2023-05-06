Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом в Інстаграм та отримав масу критики.

Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко вирішив дати рецепт незвичайної жарки з редисом, але отримав різну дівову реакцію.

«Бачу, що смажена редиска не залишила вас байдужими. А як інакше? Беріть наточені олівці і готуйтеся записувати рецепт надзвичайної смаження з редисом.

Візьміть 600 г свинини та поріжте її невеликими шматочками. Далі наріжте картоплю (700 г.) та моркву невеликими кубиками. Потім беремо редис 500 г, розрізаємо її на 4 частини, смажимо її на сковороді з вершковим маслом та оливковою олією. Додаємо всі овочі. Після того ж сковороді смажимо м'ясо.

Ну, а далі починається магія. Викладаємо м'ясо та овочі в ємність, додаємо лавровий лист і коріандр ТМ Varto і починаємо гасити їх на повільному вогні 40 хвилин. Починаються божественні аромати, будьте готові.

Я придумав сервірувати печеню з квашеною капустою, бо це так цікаво та різноманітно» - додав Клопотенко.

У мережі ж розкритикували ідею:

«Фігня якась, чесно; Боже, як це взагалі можна їсти??.. 😮🤢; Стільки лаври! 😱 караул ...; У Висоцької напевно надихався; Багато де читала, що на оливковій олії не можна смажити... то це не так?

Нагадує дитинство, коли з листя, квіточок, піску та води таке диво готували; Ви як і Висоцька вже; Боже, як це взагалі можна їсти!».

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт шаурми.

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