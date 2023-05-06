Блогерка Катя Репяхова показала, як сходила із сином до лікарні. Зірка опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.

"Доброго ранку. Учорашній день ми отримали дві новини. Це лікарня, в якій ми робили ЕЕГ", - заявила блогерка і показала лікарню.

"Перша наша новина - у Михайла немає патологій щодо ЕЕГ. І це абсолютне щастя", - продовжила зірка.

"Невролог сказав, що якщо зі слухом все добре, то в медицині нам робити нема чого. Потрібно займатися педагогікою. І залишилася друга новина", - доповнила дружина Віктора Павлика.

Після цього блогерка вирішила показати садок, в який вирішила віддати свого малюка. Репяхова опублікувала кадри в сторіс Інстаграм, поділяючись відчуттями.

"Кухня, як у ресторані. Михайло у понеділок уперше йде до садка", - написала Репяхова.

"Мамо, можливо щось порадите з досвіду щодо адаптації. Що потрібно знати про адаптацію в садку", - запитала на ще одному сторисі зірка.

"Садик - це наш перший крок до запуску говоріння. Стимуляція та соціалізація. І дали підключимо корекцію", - поділилася Катя Репяхова на останньому сторісі, де показала майже дворічного сина.

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