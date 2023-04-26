Молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика активно ведет свою страницу в сети. Там она делится не только кадрами из повседневной и семейной жизни, а также рассказывает о личном. На этот раз Екатерина Репяхова в своих Инстаграм-Сториз рассказала о болезни, с которой она долгое время живет.

Екатерина Репяхова поделилась, что многие годы должна ездить на проверку к врачу мамологу из Киева в Днепр.

"Приехала я к мамологу в Днепр. К сожалению, в Киеве я не смогла за столько лет найти себе хорошего врача. А у меня фиброаденома (это одна из разновидностей доброкачественной опухоли молочной железы), за которой я должна постоянно проверять и наблюдать каждые полгода. Каждые полгода у меня не получается, но я пытаюсь делать это хоть раз в год", - поделилась жена Виктора Павлика.

Блогерша также честно рассказала, что показало обследование в этот раз.

"Слава Богу, что все хорошо. Даже больше, оказалось, что моя фиброаденома уменьшилась в размерах на 3 мм. Это произошло после кормления грудью. Я очень-очень рада, что никаких новых новообразований у меня нет. Нужно приходить к врачу хотя бы раз в год для проверки, вот и все", - поделилась Катя Репяхова.

Напомним, жена Виктора Павлика показала, что случилось с ее губами после уколов красоты.

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