Украинская блогерка Катя Репяхова, жена Виктора Павлика, показала, как оказалась с сыном в больнице.

Блогерка Катя Репяхова показала, как сходила с сыном в больницу. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Доброе утро. По вчерашний день мы получили две новости. Это больница, в которой мы делали ЭЭГ", - заявила блогерка и показала больницу.

"Первая наша новость - у Миши нет патологий по ЭЭГ. И это абсолютное счастье", - продолжила звезда.

"Невролог сказал, что если со слухом все хорошо, то в медицине нам делать нечего. Нужно заниматься педагогикой. И осталась вторая новость", - дополнила жена Виктора Павлика.

После этого блогерка решила показать садик, в который решила отдать своего малыша. Репяхова опубликовала кадры в сторис Инстаграм, делясь ощущениями.

"Кухня, как в ресторане. Михаил в понедельник впервые идет в садик", - написала Репяхова.

"Мамочки, возможно что-то посоветуете из опыта по отношению к адаптации. Что нужно знать об адаптации в садике", - спросила на еще одном сторис звезда.

"Садик - это наш первый шаг к запуску говорения. Стимуляция и социализация. И дали подключим коррекцию", - поделилась Катя Репяхова на последнем сторис, где показала почти двухлетнего сына.

Напомним, жена Павлика рассказала о проблеме со здоровьем, с которой борется многие годы

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Павлика через две недели после пластики решилась показать впечатляющий результат

Также Politeka писала, что жена Павлика убрала раздвоение на кончике носа и показала, как он сейчас выглядит



