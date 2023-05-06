Блогерка Катя Репяхова показала, как сходила с сыном в больницу. Звезда опубликовала кадры в своем Инстаграм, где делится всем интересным.
"Доброе утро. По вчерашний день мы получили две новости. Это больница, в которой мы делали ЭЭГ", - заявила блогерка и показала больницу.
"Первая наша новость - у Миши нет патологий по ЭЭГ. И это абсолютное счастье", - продолжила звезда.
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"Невролог сказал, что если со слухом все хорошо, то в медицине нам делать нечего. Нужно заниматься педагогикой. И осталась вторая новость", - дополнила жена Виктора Павлика.
После этого блогерка решила показать садик, в который решила отдать своего малыша. Репяхова опубликовала кадры в сторис Инстаграм, делясь ощущениями.
"Кухня, как в ресторане. Михаил в понедельник впервые идет в садик", - написала Репяхова.
"Мамочки, возможно что-то посоветуете из опыта по отношению к адаптации. Что нужно знать об адаптации в садике", - спросила на еще одном сторис звезда.
"Садик - это наш первый шаг к запуску говорения. Стимуляция и социализация. И дали подключим коррекцию", - поделилась Катя Репяхова на последнем сторис, где показала почти двухлетнего сына.
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