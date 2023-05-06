Український телеведучий Володимир Остапчук побував у Канаді, де перебуває його колишня дружина із дітьми.

22-річна обраниця Володимира Остапчука Катя Поплавська розповіла про поїздку свого обранця до Канади, де перебуває його колишня дружина. Нова подружка опублікувала відповідний сторіс в Інстаграм.

"Повернувся з Канади (там були благодійні стендапи). Нарешті мені можна знову користуватися своїм мозком", - поділилася Катя у сторіс, де позувала з 38-річним Остапчуком.

"Ми зазвичай 24/7 разом, а тут він поїхав на тиждень. Ще й різниця в часі о шостій годині. Я прокидалася о 4-й ранку, щоб поговорити. Більше не відпущу", - написала Поплавська в ще одній публікації.

"Я у Варшаві, чекаю на Вову. Він був у Канаді, збирав кошти для України. За півгодини буде вдома)))", - написала Катя у своєму ТГ-каналі перед зустріччю.

Варто зазначити, Володимир Остапчук – відомий український телеведучий, який спочатку був одружений з Оленою Войченко, яка йому народила двох дітей – Емілію та Евана. У 2020 пара розлучилася і Володимир відразу ж одружився з нотаріусом Христиною. Вже минулого року пара розлучилася і з'явилися чутки, що Остапчук розпочав стосунки з 22-річною Катериною Поплавською, а нещодавно пара підтвердила стосунки.

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