Украинский телеведущий Владимир Остапчук побывал в Канаде, где находится его бывшая жена с детьми.

22-летняя избранница Владимира Остапчука Катя Поплавская рассказала о поездке своего избранника в Канаду, где находится его бывшая жена. Новая подружка опубликовала соответствующий сторис в Инстаграм.

"Вернулся из Канады (там были благотворительные стендапы). Наконец-то мне можно снова пользоваться своим мозгом", - поделилась Катя в сторис, где позировала с 38-летним Остапчуком.

"Мы обычно 24/7 вместе, а тут он поехал на неделю. Еще и разница во времени в шесть часов. Я просыпалась в 4 утра, чтобы поговорить. Больше не отпущу", - написала Поплавская в еще одной публикации.

"Я в Варшаве, жду Вову. Он был в Канаде, собирал средства для Украины. Через полчаса будет дома)))", - написала Катя в своем тг-канале перед встречей.

Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который изначально был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - Эмилию и Эвана. В 2020 пара развелась и Владимир сразу же женился на нотариусе Кристине. Уже в прошлом году пара развелась и появились слухи, что Остапчук начал отношения с 22-летней Екатериной Поплавской, а недавно пара подтвердила отношения.

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