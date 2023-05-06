22-летняя избранница Владимира Остапчука Катя Поплавская рассказала о поездке своего избранника в Канаду, где находится его бывшая жена. Новая подружка опубликовала соответствующий сторис в Инстаграм.
"Вернулся из Канады (там были благотворительные стендапы). Наконец-то мне можно снова пользоваться своим мозгом", - поделилась Катя в сторис, где позировала с 38-летним Остапчуком.
"Мы обычно 24/7 вместе, а тут он поехал на неделю. Еще и разница во времени в шесть часов. Я просыпалась в 4 утра, чтобы поговорить. Больше не отпущу", - написала Поплавская в еще одной публикации.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Полицейского убили на глазах жены и коллеги: прямо в центре города
Света не будет у тысяч украинцев, авария серьезная: кого это касается
"Говорили же, что "бавовны" будет вдоволь": в Москве бушует сильнейший пожар
Мобилизацию в Украине хотят расширить: граничный призывной возраст пересмотрят, заявление Минобороны
"Я в Варшаве, жду Вову. Он был в Канаде, собирал средства для Украины. Через полчаса будет дома)))", - написала Катя в своем тг-канале перед встречей.
Стоит отметить, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который изначально был женат на Елене Войченко, которая ему родила двоих детей - Эмилию и Эвана. В 2020 пара развелась и Владимир сразу же женился на нотариусе Кристине. Уже в прошлом году пара развелась и появились слухи, что Остапчук начал отношения с 22-летней Екатериной Поплавской, а недавно пара подтвердила отношения.
Напомним, Владимир Остапчук сообщил о состоянии родителей после трагедии
А еще Politeka сообщала, что 22-летняя избранница Остапчука получила травму во время путешествия с любимым
Также Politeka писала, что Остапчук показал, как разница в возрасте с молодой избранницей видна в обычной жизни