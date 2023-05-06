Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, а нещодавно заявила про розлучення з ще одним нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася фото з передовою та заінтригувала новими сюжетами про українських захисників.

Зазначимо, що днями вийшло відверте інтерв'ю Раміни у Маші Єфросініної. У цій розмові дівчина зізналася, що збирається у чергову поїздку на передову, де знімає свої сюжети про українських захисників. Тоді Раміна зізналася, що боїться смерті, боїться не повернутись з такої поїздки, але продовжує туди їздити і все показувати.

Так, цього разу Есхакзай заінтригувала, що покаже сюжети про те, як українські захисники живуть в умовах війни. "Завтра на каналі незвичний формат. Покажу вам, як живуть наші захисники. "По хатам. Українські реалії", - написала Раміна у підписі до нового фото.

Користувачі не пройшли мимо і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чекаємо!".

"Ура, чекаємо! Хлопцям нашим ангела охоронця!".

"Я б і сам подивився. Якщо хочете, приїжджайте, побачите, як ми живемо на нулі".

"Яка ви, Раміне, сильна і відважна! Бережіть себе".

"Вже чекаю. Дякую вам, Раміне".

"Чекаю випуск".

"Дякую за таку роботу".

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