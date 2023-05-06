Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая в прошлом была невестой исполнителя Виталия Козловского, а недавно заявила о расставании с еще одним женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась фото с передовой и заинтриговала новыми сюжетами об украинских защитниках.
Отметим, что на днях вышло откровенное интервью Рамины у Маши Ефросининой. В этом разговоре девушка призналась, что собирается в очередную поездку на передовую, где снимает свои сюжеты об украинских защитниках. Тогда Рамина призналась, что боится смерти, боится не вернуться из такой поездки, но продолжает туда ездить и все показывать.
Так, в этот раз Эсхакзай заинтриговала, что покажет сюжеты о том, как живут украинские защитники в условиях войны. "Завтра на канале необычный формат. Покажу вам, как живут наши защитники. "По домам. Украинские реалии", - написала Рамина в подписи к новому фото.
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Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
"Ждем!".
"Ура, ждем! Парням нашим ангела хранителя!".
"Я бы и сам посмотрел. Если хотите, приезжайте, увидите, как мы живем на нуле".
"Какая вы, Рамина, сильная и отважная! Берегите себя".
"Уже жду. Спасибо вам, Рамина".
"Жду выпуск".
"Спасибо за такую работу".
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