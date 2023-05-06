Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що терорист Пригожин заявив про вихід його ЧВК з Бахмута 10 травня. Перед тим він розмістив відео з горою трупів своїх солдатів, звинувачуючи командування в непостачанні «вагнерівцям» боєприпасів. Тепер чекає, що позиції займуть регулярні війська.

Українська сторона до заяв терориста поставилася скептично, вбачаючи в них внутрішні розбірки. Водночас, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про знищення Силами оборони складів боєприпасів росіян у Бахмуті.

Контрнаступ ЗСУ може розпочатися «найближчими днями чи навіть годинами» - вважає гауляйтер окупованої частини Запорізької області, тому окупанти оголосили про евакуацію з 18 районів, але «не всі готові їхати» (відео 2 - щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).

Росіяни обстріляли ракетами С-300 два заводи в Краматорську і Слов’янську.

Також Марічка Падалко показала, як російські пропагандисти різко змінили вектор розмови на своїх шоу (відео 7): від творців «Київ за три дні» до «наше завдання на ці 10 днів – не втратити Мелітополь»

На НПЗ в Краснодарському краї новий вибух – нафтобазу знов атакували безпілотники (відео 8).

Поки в Україні шириться версія, що Москва сама інсценувала атаку на Кремль, в рф це обговорюють як одну з найбільш демотивуючих подій для російських бійців на фронті (відео 9).

«Іноді, щоб перемогти в конкурсі, достатньо просто зайняти позицію» - міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся через соцмережі до української учасниці дитячого Сан-Ремо Софії Самолюк, яка відмовилася співати на одній сцені із росіянами. Щоб мати можливість виголосити зі сцени свій протест, Софія до останнього робила вигляд, що виступатиме.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Марічка Падалко показала кадри, які обурили українців.