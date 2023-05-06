В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что террорист Пригожин заявил о выходе его ЧВК из Бахмута 10 мая. Прежде он разместил видео с горой трупов своих солдат, обвиняя командование в непоставке «вагнеровцам» боеприпасов. Теперь ждет, что позиции займут регулярные войска.
Украинская сторона к заявлениям террориста отнеслась скептически, усматривая в них внутренние разборки. В то же время, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об уничтожении Силами обороны складов боеприпасов россиян в Бахмуте.
Контрнаступление ВСУ может начаться «в ближайшие дни или даже часы» - считает гауляйтер оккупированной части Запорожской области, поэтому оккупанты объявили об эвакуации из 18 районов, но «не все готовы ехать» (видео 2 – чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).
Россияне обстреляли ракетами С-300 два завода в Краматорске и Славянске.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
Огненная стихия надвигается в Украину: спасатели назвали дату пика опасности
"Прямое попадание в дом": россияне сбрасывают авиабомбы, последствия ужасные
Мобилизацию в Украине хотят расширить: граничный призывной возраст пересмотрят, заявление Минобороны
Известный астролог сказал, чем закончится контрнаступление ВСУ: "Острая фаза в мае, а потом..."
Также Маричка Падалко показала, как российские пропагандисты резко изменили вектор разговора на своих шоу (видео 7): от создателей «Киев за три дня» до «наше задание на эти 10 дней – не потерять Мелитополь»
На НПЗ в Краснодарском крае новый взрыв – нефтебазу снова атаковали беспилотники (видео 8).
Пока в Украине распространена версия, что Москва сама инсценировала атаку на Кремль, в рф это обсуждают как одно из самых демотивирующих событий для российских бойцов на фронте (видео 9).
«Иногда, чтобы победить в конкурсе, достаточно просто занять позицию» - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился через соцсети к украинской участнице детского Сан-Ремо Софии Самолюк, отказавшейся петь на одной сцене с россиянами. Чтобы иметь возможность произнести со сцены свой протест, София до последнего делала вид, что будет выступать.
Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.