Відома співачка Злата Огневич показала романтичні кадри з весілля в Іспанії та висловилася про особисте.

Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич перебуває у Мексиці. Вона вирушила до цієї країни не просто у відпустку, а перш за все, щоб розділити важливу подію у житті свого друга та одного з учасників "Холостячки-2" Андрія Хветкевича.

Як стало відомо, цього тижня Хветкевич планує одружитися зі своїм обранцем, колумбійським коханим. Колись давно артистка одразу сказала – вона обов'язково приїде підтримати товариша та дотримала свого слова.

У своїх Instagram Stories Злата Огневич показала, що романтична подія відбуватиметься у місті Пуерто-Вальярта, на одній із розкішних вілл.

«Пробую жити тут і зараз, мешкаючи всі моменти. Я вдячна за можливість бути тут! - Заявила Огневич.

Вона також поділилася інформацією про те, що перед церемонією закохані організували зустріч, щоб усі гості мали змогу познайомитись один з одним та поспілкуватися.

"Є новини. Погана: їжа у Мехіко (історичний центр) – повне лайно. Впевнена, добрі ресторани тут існують, але я їх так і не знайшла… На відео літр капучино. Хороша новина: тут фантастично прекрасна архітектура, музеї, сонце, фестивалі, площі та кактуси» - написала Злата та показала те, що їй найбільше не сподобалося.

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