Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич пребывает в настоящее время в Мексике. Она отправилась в эту страну не просто в отпуск, а прежде всего, чтобы разделить важное событие в жизни своего друга и одного из участников "Холостячки-2"Андрея Хветкевича.
Как стало известно, на этой неделе Хветкевич планирует заключить брак со своим избранником, колумбийским возлюбленным. Когда-то давно артистка сразу сказала – она обязательно приедет поддержать товарища и сдержала свое слово.
В своих Instagram Stories Злата Огневич показала, что романтическое событие будет происходить в городе Пуэрто-Вальярта, на одной из роскошных вилл.
"Еще лучше, чем шашлык!": звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированных шампиньонов
"Фиаско близко": ВСУ провели несколько успешных контратак, какая сейчас ситуация в Бахмуте
Ситуация хуже, чем перед распадом СССР: Кремль пошел на отчаянный шаг, чтобы мобилизовать население
"Прямое попадание в дом": россияне сбрасывают авиабомбы, последствия ужасные
"Мы тебе поможем, только уйди из Украины": Си Цзиньпин сделал предложение путину, чтобы спасти его власть
«Пробую жить тут и сейчас, проживая все моменты. Я благодарна за возможность быть здесь!» - заявила Огневич.
Она также поделилась информацией о том, что перед церемонией влюбленные организовали встречу, чтобы все гости имели возможность познакомиться друг с другом и пообщаться.
«Есть новости. Плохая: еда в Мехико (исторический центр) – полное дерьмо. Уверена, хорошие рестораны здесь существуют, но я их так и не нашла… На видео литр капучино. Хорошая новость: тут фантастически прекрасная архитектура, музеи, солнце, фестивали, площади и кактусы» - написала Злата и показала то, что ей больше всего не понравилось.
Напомним, "Как вам идет украинский язык": Лобода удивила пронзительным исполнением нового хита.
Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук поделился рецептом панкейков: "Девочки, ловите...".
Также Politeka писала, что "Моя лучшая награда": Jerry Heil похвасталась впечатляющим успехом ее музыки за год войны.