Известная певица Злата Огневич показала романтичные кадры со свадьбы в Испании и высказалась о личном.

Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич пребывает в настоящее время в Мексике. Она отправилась в эту страну не просто в отпуск, а прежде всего, чтобы разделить важное событие в жизни своего друга и одного из участников "Холостячки-2"Андрея Хветкевича.

Как стало известно, на этой неделе Хветкевич планирует заключить брак со своим избранником, колумбийским возлюбленным. Когда-то давно артистка сразу сказала – она обязательно приедет поддержать товарища и сдержала свое слово.

В своих Instagram Stories Злата Огневич показала, что романтическое событие будет происходить в городе Пуэрто-Вальярта, на одной из роскошных вилл.

«Пробую жить тут и сейчас, проживая все моменты. Я благодарна за возможность быть здесь!» - заявила Огневич.

Она также поделилась информацией о том, что перед церемонией влюбленные организовали встречу, чтобы все гости имели возможность познакомиться друг с другом и пообщаться.

«Есть новости. Плохая: еда в Мехико (исторический центр) – полное дерьмо. Уверена, хорошие рестораны здесь существуют, но я их так и не нашла… На видео литр капучино. Хорошая новость: тут фантастически прекрасная архитектура, музеи, солнце, фестивали, площади и кактусы» - написала Злата и показала то, что ей больше всего не понравилось.

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