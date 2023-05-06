Відома співачка Злата Огнєвич зізналася на відпочинку в Іспанії, чому залишається жити в Україні.

Популярна українська співачка та героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич показала кадри перед весіллям свого друга, екс-учасника "Холостячки" Андрія Хветкевича. Заради нього артистка вирушила на весілля до Мексики.

«Гості на весіллі питають, чому я продовжую жити в Україні? Хіба не лякає війна, небезпека… Відповідь очевидна: бо для мене Україна – найкраще місце. Для мене, для мого серця та душі.

Настане день, коли падатиме зірки, а не ракети. Наша спільна мрія. Я робила і продовжуватиму робити все можливе, щоб цей день наблизити. Україна – мій будинок, у якому я обзавелася всяка погань. Така мерзенна, що я її ненавиджу. Вірю, що разом ми її здолаємо» - написала Злата.

Як стало відомо, цього тижня Хветкевич планує одружитися зі своїм обранцем, колумбійським коханим. Колись давно артистка одразу сказала – вона обов'язково приїде підтримати товариша та дотримала свого слова.

«Пробую жити тут і зараз, мешкаючи всі моменти. Я вдячна за можливість бути тут! - Заявила Огневич.

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