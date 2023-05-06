Известная певица Злата Огневич призналась на отдыхе в Испании, почему остается жить в Украине.

Популярная украинская певица и героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич показала кадры перед свадьбой своего друга, экс-участника "Холостячкки" Андрея Хветкевича. Ради него артистка отправилась на свадьбу в Мексику.

«Гости на свадьбе спрашивают, почему я продолжаю жить в Украине? Разве не пугает война, опасность… Ответ очевиден: потому что для меня Украина – лучшее место. Для меня, для моего сердца и души.

Наступит день, когда будут падать звезды, а не ракеты. Наша общая мечта. Я делала и продолжу делать все возможное, чтобы этот день приблизить. Украина – мой дом, в котором я обзавелась всякая дрянь. Такая мерзкая, что я всеми силами ее ненавижу. Верю, что вместе мы ее одолеем» - написала Злата.

Как стало известно, на этой неделе Хветкевич планирует заключить брак со своим избранником, колумбийским возлюбленным. Когда-то давно артистка сразу сказала – она обязательно приедет поддержать товарища и сдержала свое слово.

«Пробую жить тут и сейчас, проживая все моменты. Я благодарна за возможность быть здесь!» - заявила Огневич.

Напомним, "Как вам идет украинский язык": Лобода удивила пронзительным исполнением нового хита.

Как сообщала Politeka, Владимир Остапчук поделился рецептом панкейков: "Девочки, ловите...".

Также Politeka писала, что "Моя лучшая награда": Jerry Heil похвасталась впечатляющим успехом ее музыки за год войны.