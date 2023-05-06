Переможниця та колишня суддя "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська поділилася рецептом страви, від якого будуть у захваті і діти, і дорослі.

Єлизавета Глінська розповіла, як швидко та просто приготувати сосиски у тісті.

"Смачні та красиві сосиски у найтоншому тесті філо, та ще й із сиром - їх обов'язково потрібно спробувати!", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти (з розрахунку на 12 штук):

200 г філейного тіста

200 г твердого сиру

12 сосисок

2-3 яйця

50 г вершкового масла

сіль

Сир натираємо на дрібній тертці. Яйця перемішуємо разом із сіллю.

Беремо пласт тіста філо і змащуємо його тонким шаром вершкового масла. Поверх кладемо ще один шар тіста філо і знову змащуємо маслом. Викладаємо зверху таким чином ще два листи тіста, перемазуючи їх маслом - всього має вийти чотири шари тіста. І робимо ще один такий чотиришаровий пласт.

Розрізаємо пласти на 6 рівних частин. Кожну посипаємо тертим сиром, викладаємо сосиску та загортаємо, закріплюючи краї тіста яйцем.

Обмочуємо сосиски в тісті в яйце і швом вниз викладаємо на деко, застелене пергаментом. Ставимо в духовку, розігріту до 190 градусів, на 12 хвилин.

Підписники в коментарях цінували рецепт від Лізи Глінської:

"Підозрюю, що найскладніше в цьому рецепті, це дочекатися поки вони охолонуть 😂";

"Після відео поїхав до супермаркету за тістом. Вийшло дуже смачно";

"Дякую дуже за рецепт 🥰. Дочка в захваті, тепер сказала тільки такі робити)".

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