Елизавета Глинская рассказала, как быстро и просто приготовить сосиски в тесте.
"Вкусные и красивые сосиски в тончайшем тесте фило, да еще и с сыром - их обязательно нужно попробовать!", — советует звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся такие ингредиенты (в расчете на 12 штук):
- 200 г теста фило
- 200 г твердого сыра
- 12 сосисок
- 2-3 яйца
- 50 г сливочного масла
- соль
Сыр натираем на мелкой терке. Яйца перемешиваем вместе с солью.
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Берем пласт теста фило и смазываем его тонким слоем сливочного масла. Поверх кладем еще один слой теста фило и снова смазываем маслом. Выкладываем сверху таким образом еще два листа теста, перемазывая их маслом — всего должно получиться четыре слоя теста. И делаем еще один такой четырехслойный пласт.
Разрезаем пласты на 6 равных частей. Каждую посыпаем тертым сыром, выкладываем сосиску и заворачиваем, закрепляя края теста яйцом.
Обмакиваем сосиски в тесте в яйцо и швом вниз выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Ставим в духовку, разогретую до 190 градусов, на 12 минут.
Подписчики в комментариях ценили рецепт от Лизы Глинской:
"Подозреваю, что самое сложное в этом рецепте, это дождаться пока они остынут😂";
"После видео поехал в супермаркет за тестом. Получилось очень вкусно";
"Спасибо большое за рецепт 🥰. Дочь в восторге, теперь сказала только такие делать)".
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