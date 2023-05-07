Євген Клопотенко запропонував спробувати приготувати на сніданок креп сюзетт, які подають у багатьох кафе Франції.

Ідеальні для ранкового прийому їжі білкові страви – йогурти, сир, варені яйця, омлет, сир, трохи бекону, риби чи курки. але багато хто любить готувати на сніданок млинці або оладки.

Український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко запропонував рецепт страви, які чудово замінять млинці та стануть цікавим сніданком для всієї родини.

Зокрема, Євген Клопотенко запропонував спробувати приготувати на сніданок креп сюзетт. Ця страва являє собою тонкі і ніжні млинці, які потрібно згорнути в чотири рази, а також просочити апельсиновим сиропом.

Такі млинці дуже популярні у Франції. Їх продають буквально у кожному кафе. Але не треба їхати за кордон, щоб спробувати їх. Достатньо приготувати такі у себе на кухні, просто поєднавши всі інгредієнти в одну суцільну гармонію смаку.

Що вам знадобиться:

130 г борошна

340 мл молока

2 яйця

2 ст. л. соняшникової олії (+ додатково для смаження)

2 ст. л. цукру та щіпка солі

Для соусу:

1 апельсин (сік та цедра)

2 ст. л. сахара

Як приготувати креп сюзетт за рецептом Євгена Клопотенко:

1. Готуємо тісто: змішайте в мисці яйця, олію, цукор і сіль. Додайте просіяне борошно і влийте невеликими порціями молоко, при цьому не переставайте помішувати.

2. На розігріту сковороду, змащену олією, вливайте за допомогою половника тісто і розподіляйте по всій поверхні. Смажте кожен млинець по хвилині з кожного боку.

3. Готуємо соус: зніміть цедру з апельсина, намагайтеся не зачіпати білу частину, адже вона може дати гіркоту. Видавити сік з апельсина. На сковороду виливаємо сік, додаємо цедру та цукор. Доводимо до кипіння, щоб сік трохи випарувався.

4. Складаємо млинці вчетверо, утворюючи трикутники. Після чого викладаємо їх на сковороду із соусом.

5. Обсмажуємо млинці у соусі близько хвилини з кожного боку.

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