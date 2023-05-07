Евгений Клопотенко предложил попробовать приготовить на завтрак креп сюзетт, которые подают во многих кафе Франции.

Идеальные для утреннего приема пищи белковые блюда – йогурты, творог, вареные яйца, омлет, сыр, немного бекона, рыбы или курицы. но многие любят готовить на завтрак блины или оладьи.

Украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил рецепт блюда, которые прекрасно заменят блины и станут интересным завтраком для всей семьи.

В частности, Евгений Клопотенко предложил попробовать приготовить на завтрак креп сюзетт. Это блюдо представляет собой тонкие и нежные блинчики, которые нужно свернуть в четыре раза, а также пропитать апельсиновым сиропом.

Такие блинчики очень популярны во Франции. Их продают буквально в каждом кафе. Но не нужно ехать за границу, чтобы их попробовать. Достаточно приготовить такие у себя на кухне, просто объединив все ингредиенты в одну сплошную гармонию вкуса.

Что вам понадобится:

130 г муки

340 мл молока

2 яйца

2 ст. л. подсолнечного масла (+ дополнительно для жарки)

2 ст. л. сахара и щепотка соли

Для соуса:

1 апельсин (сок и цедра)

2 ст. л. сахара

Как приготовить креп сюзетт по рецепту Евгения Клопотенко:

1. Готовим тесто: смешайте в миске яйца, подсолнечное масло, сахар и соль. Добавьте просеяную муку и влейте небольшими порциями молоко, при этом не переставайте помешивать.

2. На разогретую сковороду, смазанную подсолнечным маслом, вливайте с помощью половника тесто и распределяйте по всей поверхности. Жарьте каждый блинчик по минуте с каждой стороны.

3. Готовим соус: снимите цедру из апельсина, старайтесь не задевать белую часть, ведь она может дать горечь. Выжмите сок из апельсина. На сковороду выливаем сок, добавляем цедру и сахар. Доводим до кипения, чтобы сок немного испарился.

4.Складываем блинчики вчетверо, образовывая треугольники. После чего выкладываем их на сковороду из соусом.

5. Обжариваем блины в соусе около минуты с каждой стороны.

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