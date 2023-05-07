Українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилася у соціальній мережі Інстаграм добіркою особистих кадрів, які продемонстрували різні моменти її життя. Багато хто звернув увагу саме на перше фото, на якому Марія позує лише у лосинах та водолазці чорного кольору.

"Week of sirens, але повністю full of life ..." - написала під кадрами ведуча.

Вона також показала, як встигає говорити з чоловіком, спілкуватися з дітьми, проводити важливі зустрічі та також приділяє час собі:

«Дуже хочу, щоб у улюбленій Україні був світ!!; Важко для тих, хто приїхав на тиждень, ми звикли так жити і адекватно реагувати на це; Найважливіше фото – це телефонна розмова з чоловіком; Передайте Марії, що вона є гордістю країни і гарним прикладом для жінок!».

Також Єфросиніна розповіла про важливе свято. Зірка опублікувала кадри в Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"А ще прикол, що ми з чоловіком удвох протикали вчора "наше друге травня", це дата нашого знайомства в Ялті. І ми її любимо більше, ніж річницю весілля. Завжди - завжди відзначаємо. Вчора виповнився 21 рік із цього дня", - написала зірка.

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