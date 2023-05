Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась в социальной сети Инстаграм подборкой личных кадров, которые продемонстрировали разные моменты из ее жизни. Многие обратили внимание именно на первое фото, на котором Мария позирует лишь в лосинах и водолазке черного цвета.

«Week of sirens, but totally full of life…» - написала под кадрами ведущая.

Она также показала, как успевает говорить с мужем, общаться с детьми, проводить важные встречи и также уделяет время себе:

«Очень хочу, чтоб в любимой Украине был мир!!; Трудно для приехавших на неделю мы привыкли так жить и адекватно реагировать на это; Самое важное фото это телефонный разговор с мужчиной; Передайте Марии, что она гордость страны и хороший пример для женщин!».

Также Ефросинина рассказала о важном празднике. Звезда опубликовала кадры в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

"А еще прикол, что мы с мужем вдвоем провтыкали вчера "наше второе мая", Это дата нашего знакомства в Ялте. И мы ее любим больше, чем годовщину свадьбы. Всегда - всегда отмечаем. Вчера выполнился 21 год с этого дня", - написала звезда.

Напомним, Ефросинину "закидали тапками" из-за ее интервью с известной ведущей

А еще Politeka писала, что Ефросинина эмоционально отреагировала на последний обстрел

Также Politeka сообщала, что Ефросинина призналась, почему не показывает дочь