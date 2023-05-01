Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с украинцами ощущениями во время обстрела. Звезда опубликовала сторис в своем Инстаграм, где делится всем интересным.

"Каждый раз во время ночного обстрела Украины мое любимое занятие, сидя в коморе - думать... О том, как навсегда зафиксировать это состояние отношения к российской нечисти. Боронь Боже, настанет момент, когда вдруг ослабеет то, что я чувствую сейчас, когда рядом мои напуганные дети. Боронь Боже, кто нибудь откроет рот в моем присутствии на тему "каемся, мы - братья, давайте помиримся", - написала Маша в сторис, где сидела в убежище и пряталась с детьми от ракетной атаки россиян.

"А еще я листаю ленту и вижу невероятную увлеченную и волшебную жизнь людей, которое идет параллельно с нашим адом. Не мой стиль ныть "за что именно нам выпал той последний плешивый человек?". Но же, лин, когда спина трещит от сидения на полу, а ты нифига не знаешь, когда тому всему конец и видишь, как люди в это время наслаждаются всеми невероятными возможностями планеты, немного подступает к горлу", - написала Маша под вторым сторис, где показала парочку под водой.

Напомним, Ефросинина призналась, почему не показывает дочь

А еще Politeka писала, что Ефросинина призналась, как пережила ракетный обстрел

Также Politeka сообщала, что Полякова дерзко заявила, почему против абсолютного принятия себя



