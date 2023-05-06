Дмитро Комаров, який до річниці повномасштабної війни представив документальний проєкт "Рік", тепер показує українцям те, що тоді не потрапило до ефіру. Напередодні вийшов другий випуск спецпроєкту "Рік. За кадром", головним героєм якого став міністр оборони України Олексій Резніков.

Цього разу в своєму Telegram-каналі ведучий розмістив цікавий фрагмент інтерв'ю, в якому він поцікавився думкою Резнікова, що нам робити з таким сусідом, як росія, і як поряд із ним жити далі.

"Відповідь однозначна. Нарощувати наш незалежний військово-промисловий комплекс, свій, національний. Підготовка населення з дитинства до того, що треба вміти чинити спротив. Я не думаю, що нам потрібна строкова служба. Має бути інший підхід, має бути якийсь аналог швейцарського резервістського варіанту", — заявив міністр.

Його суть полягає в тому, що в 18 років усі проходять обов'язкові 2-3-місячні курси, де навчають елементарно копати траншею, поводитися зі стрілецькою зброєю, основам тактичної медицини і т.д.

"А потім ти вчись і працюй, але раз на рік ти обов'язково приїжджаєш і два тижні проводиш у таборі. Ти банкір швейцарського банку — ти все одно їдеш. Ти головний лікар — ти все одно їдеш. Далі — питання вміння поводження зі зброєю. Якщо ти проходиш всі етапи навчання плюс є довідки від лікаря — ти можеш навіть зберігати вдома стрілецьку зброю. Не боятися, довіряти своєму населенню. Вогнепальна зброя має бути на руках у населення. Це, до речі, і злочинності знизить теж рівень", — відповів Олексій Резніков Дмитру Комарову.

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