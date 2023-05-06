Дмитрий Комаров, который к годовщине полномасштабной войны представил документальный проект "Год", теперь показывает украинцам то, что тогда не попало в эфир. Накануне вышел второй выпуск спецпроекта "Год. За кадром", главным героем которого стал министр обороны Украины Алексей Резников.

В этот раз в своем Telegram-канале ведущий разместил интересный фрагмент интервью, в котором он поинтересовался мнением Резникова, что нам делать с таким соседом, как россия, и как рядом с ним жить дальше.

"Ответ однозначен. Наращивать наш независимый военно-промышленный комплекс, свой, национальный. Подготовка населения с детства к тому, что надо уметь сопротивляться. Я не думаю, что нам нужна срочная служба. Должен быть другой подход, должен быть какой-то аналог швейцарского резервистского" варианте", — заявил министр.

Его суть состоит в том, что в 18 лет все проходят обязательные 2-3-месячные курсы, где учат элементарно копать траншею, обращаться со стрелковым оружием, основам тактической медицины и т.д.

"А потом ты учись и работай, но раз в год ты обязательно приезжаешь и две недели проводишь в лагере. Ты банкир швейцарского банка – ты все равно едешь. Ты главный врач – ты все равно едешь. Дальше – вопрос умения обращения с оружием. Если ты проходишь все этапы обучения плюс есть справки от врача — ты можешь даже хранить дома стрелковое оружие. Не бояться, доверять своему населению. Огнестрельное оружие должно быть на руках у населения. Это, кстати, и преступности снизит тоже уровень", — ответил Алексей Резников Дмитрию Комарову.

Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.

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