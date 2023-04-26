Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров, який до річниці повномасштабної війни представив документальний проєкт "Рік", ще має, чим здивувати українців.

Дмитро Комаров у своєму Telegram-каналі оголосив, що 28 квітня відбудеться прем’єра його спецпроєкту «Рік. За кадром». У ньому журналіст покаже те, що не потрапило до проєкту «Рік», а також розкриє нові історичні факти та подробиці відомих подій, про які раніше не можна було говорити.

В першому випуску глядачі дізнаються, як проходить звичайний день Володимира Зеленського та побачать повне інтерв’ю з ним. Ведучому випала рідкісна можливість побачити зсередини, як під час війни відбуваються робочі відрядження Президента, як працює його команда та як організований графік першої особи держави.

"Цієї п'ятниці ми покажемо вам залаштунки звичайного робочого дня Президента під час війни. Як працює команда, як проходять конфіденційні наради, як забезпечується безпека. Звичайне відрядження Президента. Звичайний робочий день. Погляд зсередини", — пише Дмитро Комаров.

В ексклюзивному інтерв’ю Володимир Зеленський розповість, чи є в України шанс стати найбезпечнішою державою у світі, а також поділиться подробицями особистого життя – як спілкується з найріднішими та чи переживають за нього близькі.

Крім того, в новому проєкті можна буде побачити кадри і самі інтерв'ю з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, Головою ГУР Кирилом Будановим, Міністром оборони Олексієм Резніковим, Головою Служби безпеки Василем Малюком.

Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.

Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.

Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.