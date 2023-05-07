Український репер Потап порадував своїх шанувальників, опублікувавши рідкісне фото з єдиним сином на ім'я Андрій, якого він виховував із колишньою дружиною Іриною Горовою.

Репер і відомий продюсер Потап зник після скандальних чуток про свою втечу і сварку з дружиною вирішив виправдатися в мережі. Він виставив кадри Насті, привітавши її зі святом і зізнавшись у почуттях. Після цього артист вирішив поділитись кадром із сином.

Батько та син знялися на тлі розквітучих каштанів у місті Києві. Фотографія, що вийшла, яскрава і відображає атмосферу весни.

Під фотографією Потап коротко написав: "Май, сину, каштани".

Шанувальники залишили безліч компліментів під цим знімком. Фанати зауважили, що Андрій більше схожий на свою маму і має мало спільного із відомим батьком.

«Копія мами 💕; Хороший хлопець!; Я все ще його маленьким пам'ятаю))); Який дорослий 😍; І відмазався відмазався 😂; Але вже великий; Красені!; Мама Ctrl+C+Ctrl+V; Мамині очі з татовим поглядом; Ого, Андрюха вимахав! 😍; Мамині гени. Тато без образ».

Раніше артист також на своїй сторінці в Інстаграмі розповів, як насправді ставиться до своєї дружини Насті Каменських, з якою він розлучається.

«Краща дружина, найкраща дівчина, найкраща співачка, найкраща господиня, найвишуканіша дама, найдобріше серце, найкрасивіша душа - це все ти моє жабеня».

Нагадаємо, раніше відомий блогер повідомив, що Потап і Настя дійсно розлучаються. А причиною розриву нібито є те, що Потап в черговий раз зрадив свою дружину.

Також повідомлялось, що експідопічна Потапа розповіла, що він нібито робив їй непристойні пропозиції.

Крім того, повідомлялось, що експідопічна Потапа може потрапити до національного журі «Євробачення-2023».