Цього разу на своїй сторінці в Instagram Марічка Падалко розповіла, що напередодні 45 українських захисників повернулися додому внаслідок обміну, з-поміж них троє захисниць «Азовсталі» зі складу Національної гвардії. На першому відео – Ілля і Катя, які одружилися на Азовсталі, разом пройшли полон та повернулися (щоб подивитися кадри, проскрольте вниз).

Ворог обстрілює Бахмут забороненими фосфорними боєприпасами (відео 2-3). В місті надзвичайно складна ситуація для наших військ.

Шість працівників ДСНС загинули під час виконання завдань із розмінування на Херсонщині. Їхня техніка теж знищена ворогом.

Повітряні сили України визнали, що в ніч на 4 травня над Києвом системою протиповітряної оборони Patriot було збито російську ракету «Кинджал» - раніше, щоб збивати цей тип російських ракет, наші сили ППО не мали жодних засобів.

На трасі в нижегородській області рф було підірвано авто письменника, бойовика «ДНР» та українофоба Захара Прилєпіна. Його водій загинув (відео 6). Інформація про стан самого Прилєпіна надходить суперечлива «від нічого серйозного» до «перебуває у важкому стані».

"Міністерство оборони України привітало Чарльза ІІІ зі сходженням на королівський престол відео-подякою за надану Британією допомогу (відео 8). А під час самої церемонії коронації всі звернули увагу на синьо-жовте оформлення (фото 9). Протоколісти назвали асоціацію із українським прапором «щасливим збігом обставин», а ось поєднання кольорів в нарядах дружини американського президента і її онуки, це точно не збіг (фото 10)", — додала Марічка Падалко.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками.

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