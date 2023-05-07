В этот раз на своей странице в Instagram Маричка Падалко рассказала, что накануне 45 украинских защитников вернулись домой в результате обмена, в том числе три защитницы «Азовстали» из состава Национальной гвардии. На первом видео – Илья и Катя, которые женились на Азовстали, вместе прошли плен и вернулись (чтобы посмотреть кадры, пролистайте вниз).

Враг обстреливает Бахмут запрещенными фосфорными боеприпасами (видео 2-3). В городе очень сложная ситуация для наших войск.

Шесть работников ГСЧС погибли во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области. Их техника тоже уничтожена врагом.

Воздушные силы Украины признали, что в ночь на 4 мая над Киевом системой противовоздушной обороны Patriot была сбита российская ракета «Кинжал» - раньше, чтобы сбивать этот тип российских ракет, наши силы ПВО не имели никаких средств.

На трассе в нижегородской области рф было взорвано авто писателя, боевика «ДНР» и украинофоба Захара Прилепина. Его водитель погиб (видео 6). Информация о состоянии самого Прилепина поступает противоречивая «от ничего серьезного» к «находится в тяжелом состоянии».

"Министерство обороны Украины поздравило Чарльза ІІІ с восхождением на королевский престол видео-благодарностью за оказанную Британией помощь (видео 8). А во время самой церемонии коронации все обратили внимание на сине-желтое оформление (фото 9). Протоколисты назвали ассоциацию с украинским "счастливым стечением обстоятельств", а вот сочетание цветов в нарядах супруги американского президента и ее внучки, это точно не совпадение (фото 10)", — добавила Маричка Падалко.

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.