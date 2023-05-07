Ведучий і ресторатор, а також зірка Голос країни Даніель Салем поділився в соціальній мережі Інстаграм рідкісними кадрами. На цей раз він показав невеликий ролик із хрещеною дочкою.

«Найтепліші моменти, завжди з близькими! Люблю тебе, дякую твоїм батькам, що коли ти народилася, довірили мені таку важливу місію бути твоїм хрещеним!» - емоційно висловився Даніель під коротким відео із хрещеною дочкою.

Після цього в мережі поділилися своєю думкою шанувальники, які були впокорені щирістю артиста. Через свою службу, він не так часто з'являється в мережі і розповідає про свої будні:

«Ну як завжди, (мабуть, кожна мати мріє довірити Вам свою дитину. не хрещену, а мрію); Ви круті; Які ви славні; Який позитив, молодець, круто; Молодці, разом ви команда; Яке миле відео; Боже яке миле відео. Обожнюю вас. Немає слів".

Раніше Даніель вже розповідав, що в Лівані він служив в армії, де був штурмовиком і зараз його досвід та навички дуже стали в нагоді на передовій. Салем є старшим розвідником ЗСУ, що служить на Південному напрямку фронту.

«Усім хорошого дня, любите себе такими, як ви є» - написав чоловік під відео.

Також повідомлялося, що зірка "Голос країни" Даніель Салем отримав тяжку травму на фронті.

Крім того, повідомлялося, що Даніель Салем показав емоційні кадри.

Також Politeka.net писала, що Салем назвав зіркових колег, які його неприємно здивували після вторгнення Росії.