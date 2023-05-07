Ведущий и ресторатор, а также звезда "Голос країни" Даниэль Салем поделился в социальной сети Инстаграм редкими кадрами. В этот раз он показал небольшой ролик с крестной дочерью.

«Самые теплые моменты, всегда с близкими! Люблю тебя, спасибо твоим родителям, что когда ты родилась, доверили мне такую важную миссию быть твоим крестным!» - эмоционально высказался Даниэль под коротким видео с крестной дочерью.

После этого в сети поделились своим мнением поклонники, которые были покорены искренностью артиста. Из-за своей службы, он не так часто появляется в сети и рассказывает о своих буднях:

«Ну как всегда, (наверное, каждая мать мечтает доверить Вам своего ребенка. не крестный, а мечта); Вы круты; Какие вы славные; Какой позитив, молодец, круто; Молодцы, вместе вы команда; Какое милое видео; Боже какое милое видео. Обожаю Вас. Нет слов».

Ранее Даниэль уже рассказывал, что в Ливане он служил в армии, где был штурмовиком и сейчас его опыт и навыки очень пригодились на передовой. Салем является старшим разведчиком ВСУ, служит на Южном направлении фронта.

«Всем хорошего дня, любите себя такими как вы есть» - написал мужчина под видео.

Также сообщалось, что звезда "Голос страны" Даниэль Салем получил тяжелую травму на фронте.

Кроме того, сообщалось, что Даниэль Салем показал эмоциональные кадры.

Также Politeka.net писала, что Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения России.