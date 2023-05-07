Переможниця "Танців зі зірками" Ілона Гвоздєва, нещодавно розповівши про проблеми зі своїм здоров'ям, вирішила поділитися корисною інформацією.

Українська хореограф Ілона Гвоздєва , яка виходила на паркет "Танців із зірками" вирішила показати, як наполегливо наводить свою фігуру в порядок, щоб довести її до потрібного ідеалу. За словами артистки, вона давно навчилася приймати себе, але їй хочеться бути кращою.

Раніше Ілона зізналася, що на останніх місяцях вагітності важила понад 75 кг. Відразу після пологів вона втратила 10 кг, а наступні 20 кг довелося скидати самій, хоч і без дієт.

Вона продовжує робити фізичні навантаження, аби покращити свій стан.

«Дівчатка, ділюся з вами своїми дієвими вправами для пружних сідниць. Зберігайте вправи та ділитесь ними зі своїми подругами» - написала Гвоздєва в мережі. Причому зірка не раз наголошувала на тому, що краще намагатися проводити тренування частіше, ніж сидіти на одних жорстких дієтах.

Нещодавно вона зізналася - її здоров'я знову погіршилося, з'явилася слабкість і утруднене дихання.

Тим не менш, вона намагається займатися собою, продовжує впорядковуватися і шукає причину таких змін в організмі.

Поділилася Гвоздєва також і сміливими фото, на яких показала себе у всій красі: "Без зайвих слів" – написала Ілона.

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