Победительница "Танців з зірками" Илона Гвоздева, недавно рассказав о проблемах со своим здоровьем, решила поделиться полезной информацией.

Украинская хореограф Илона Гвоздева, которая выходила на паркет "Танців з зірками" решила показать, как упорно приводит свою фигуру в порядок, чтоб довести ее до нужного идеала. По словам артистки, она давно научилась принимать себя, но ей хочется быть лучше.

Ранее Илона призналась, что на последних месяцах беременности весила более 75 кг. Сразу после родов она потеряла 10 кг, а следующие 20 кг пришлось сбрасывать самой, хоть и без диет.

Она продолжает делать физические нагрузки, чтобы улучшить свое состояние.

«Девочки, делюсь с вами своими действенными упражнениями для упругих ягодиц. Сохраняйте упражнения и делитесь ими со своими подругами» - написала Гвоздева в сети. Причем звезда не раз делала акцент на том, что лучше стараться проводить тренировки чаще, чем сидеть на одних жестких диетах.

Не так давно она призналась - ее здоровье снова ухудшилось, появилась слабость и затрудненное дыхание.

Тем не менее, она старается заниматься собой, продолжает приводить себя в порядок и ищет причину таких перемен в организме.

Поделилась Гвоздева также и смелыми фото, на которых показала себя во всей красе: "Без лишних слов" - написала Илона.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила редкими кадрами с мужем.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже впечатлила украинцев.