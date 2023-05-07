Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася в Інстаграм рідкісним кадром з Позитивом. Нині вони разом виступають на концертах у Сполучених Штатах. Концерти Позитиву та Дорофєєвої вже пройшли у Лос-Анджелесі та Сіетлі. Вони представляють свої сольні програми та радують публіку хітами з репертуару гурту "Час та Скло".

В описі до фото Надя написала: "Стартував Американ тур, майже возз'єднання".

Один із її передплатників вирішив пожартувати і написав: "Надія, нарешті ти зі своїм чоловіком, дуже гарна пара". Артистка, яка після розлучення з Дантесом встановила романтичні стосунки з Михайлом Кацуріним, відповіла на коментар зі сміхом: "Аххахаххаха".

«Цікаво як Наді живеться розваливши сім'ю..така гарна жінка і таке наробила(((; Нарешті ви знову разом! Коли будуть діти?; Зараз би ще з позитивом замутила, і теж махнулися парами, от би було чітко; У турі Америки всі чекають на пісню дим і ваш виступ разом на пісню» - відповіли в мережі.

Раніше Дорофєєва вирішила довести, що вона справжній майстер стилю та елегантності. Вона продемонструвала це вкотре, опублікувавши серію фотографій, на яких вона чудово виглядає у спортивному образі від популярного бренду.

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