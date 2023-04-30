Популярная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, муж которой актер Андрей Фединчик сейчас служит в ВСУ, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательными кадрами со своим маленьким сыном, названным в честь отца Андреем.

Как видно, на новых фотографиях Наталка и ее сын запечатлены в красивой уютной локации с белыми цветами в интерьере. Перед камерой актриса появилась в необычной бело-зеленой вышиванке с оригинальным орнаментом, которая подчеркнула ее стройную фигуру и естественную красоту. Ее волосы распущены и элегантно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Денисенко поделилась своими эмоциями: "Так соскучилась по сыночку. Было время, когда было так тяжело с ним маленьким (да кому я рассказываю, и сейчас у меня такие моменты бывают часто), но теперь, когда я слышу его смех, его шутки (особенно шутливые способы как можно приказать оссиян), когда любуюсь его сходством с @andreyfedinchik, когда слышу, как разумно и интересно он мыслит – я наполняюсь жизнью и тихой радостью. Ибо есть ради чего продолжать бороться".

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