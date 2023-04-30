Популярная украинская хореограф и многолетняя участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая спустя несколько месяцев после начала войны обосновала свой "женский клуб" и проводит благотворительные вечеринки, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото у моря и рассказала о том, как провела день в Одессе.

Как видно, на новой фотографии Илона запечатлена в красивой локации у моря, она стоит боком к камере и смотрит вдаль. Перед камерой танцовщица появилась в стильном и удобном наряде – на ней простые джинсы и яркая синяя курточка. Ее волосы собраны в небрежный хвостик, а на лице легкий макияж и серьезный макияж.

В подписи к публикации Гвоздева поделилась: "Целый день была на танцевальном конкурсе в жюри в Одессе и знаете что! Сегодня я видела насколько детки радуются, что вновь танцуют, преподаватели, скрестив пальцы, болеют за них, мамы со слезами на глазах гордятся своим ребенком. Низкий поклон организаторам фестиваля, что, в эти сложные времена, они находят силы для возрождения танцевального искусства, пытаются поощрить детей развиваться, мотивируют преподавателей держать себя в тонусе и не опускать руки. Благодарна каждому ребенку за талант, улыбку, огонек в глазах, который зажег мое сердце".

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