Популярный ресторатор, шоумен и победитель шоу "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко, который активно популяризирует украинскую кухню и реформирует питание в украинских школах, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз повар поделился рецептом необычного пирога для ленивых.

По словам Евгения, он очень любит ленивых людей, потому что они либо сами становятся двигателями прогресса, либо же вдохновляют таких людей как он придумывать что-то интересное и очень простое. И его новый рецепт именно такой – простой и очень вкусный, к тому же ингредиентов в нем мнимум – всего четыре.

"По продуктам все максимально просто, их всего четыре: 10-12 штучек тортильи, 450 г сыра моцарелла, 150 г салями чоризо и 1 пачка кетчупа. Сначала ставите духовку разогреваться до 200 градусов. Между тем тортилью смазываете 1 ст. л кетчупа каждую, добавляете тертый сыр, примерно 30-40 г на одну тортилью, выкладываете по несколько ломтиков салями. Свертываете тортилью и разрезаете на 2 части. Выкладываете в форму и присыпаете еще сверху сыром. Запекаете 20-30 минут, чтобы этот сыр расплавился и тянулся до невозможного аппетитно. Когда сил уже не станет терпеть – отламывайте куски пирога и наслаждайтесь. И пусть сыр течет по рукам, да даже вкуснее", - подписал Клопотенко видео, на котором показал, как готовит этот пирог.

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