Популярная украинская певица Надя Дорофеева, поделилась в Инстаграм редким кадром с Позитивом. В настоящее время они вместе выступают на концертах в Соединенных Штатах. Концерты Позитива и Дорофеевой уже прошли в Лос-Анджелесе и Сиэтле. Они представляют свои сольные программы и радуют публику хитами из репертуара группы "Время и Стекло".

В описании к фото Надя написала: "Стартовал Американ тур, почти воссоединение".

Один из ее подписчиков решил подшутить и написал: "Надежда, наконец ты со своим мужем, очень хорошая пара". Артистка, которая после развода с Дантесом установила романтические отношения с Михаилом Кацуриным, ответила на комментарий со смехом: "Аххахаххаха".

«Интересно как Наде живется развалив семью..такая красивая женщина и такое наделала(((; Наконец-то вы снова вместе! Когда будут дети?; Сейчас бы еще с позитивом замутила, и тоже махнулись парами, вот бы было четко; В туре Америки все ждут песню дым и ваше выступление вместе на песню» - ответили в сети.

Ранее Дорофеева решила доказать, что она настоящий мастер стиля и элегантности. Она продемонстрировала это в очередной раз, опубликовав серию фотографий, на которых она прекрасно выглядит в спортивном образе от популярного бренда.

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