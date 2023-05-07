Настя Каменських, відома співачка та виконавиця пісень, понад півроку жила в Іспанії і не поверталася додому. Лише згодом артистка знову прилетіла до Києва і почала давати концерти, розповідати про себе та свої будні.

На цей раз зірка поскаржилася на непросте життя в рідній країні.

Це точно не те, як хотілося проводити вечір після концерту. Але, на жаль, це є наша реальність зараз.

І навіть, незважаючи на регулярні ризики обстрілів, наші українські артисти продовжують виступати для тих, хто приходить на концерти не лише послухати музику та відволіктися, а й задонатити та підтримати наших захисників. Так, ми не можемо бути впевнені, що все буде гаразд. Зараз у нашій країні немає жодного місця, безпечного на 100%», - написала Каменських.

Вона додала, що своїми словами також хотіла б висловити подяку світу за те, що вони підтримують нас. Бо зараз українці виборюють свою правду і нам треба перемогти.

Як відомо, Настя Каменських святкувала день народження прямо на концерті, не обійшлося без поздоровлень Потапа, тому вона вирішила висловитися на тлі пліток про її розлучення.

«Вчора ніколи не повернеться, і ми не знаємо, що буде завтра. Але ми маємо наше зараз. Це особлива мить, яку можна спіймати посмішкою і відправити всім своє кохання енергетичним меседжем» - раніше також писала Каменських.

Нагадаємо, Настя Каменських зробила зізнання про Потапу та нарвалася на хейт.

Також повідомлялося, що Насті Каменських зробили зауваження після публікації із військовими – вона відповіла.

Крім того, Politeka.net писала, що у Насті Каменських, Даші Астаф'євої та Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям.