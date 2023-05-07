Популярна українська співачка Тіна Кароль, яка нещодавно зробила перевипуск пісні після скандалу з росіянами, поділилася новими кадрами у мережі. На цей раз артистка вирішила зробити акцент на фігурі, завдяки білій сукні з декольте, Кароль отримала багато компліментів.

«Під час війни складно зробити хороший продукт, але це те, що ми маємо робити. Так ми виживаємо та підтримуємо людей через мистецтво та музику. Підніміть настрій та бойовий дух, підтримайте націю, виженіть з душі погані почуття.

Цей проект є символом нашого об'єднання. Музика та голос - сильна зброя назавжди» - написала Кароль під новим відео.

У мережі почали ділитися своєю думкою:

«Неймовірна; Неймовірна 😍; Дуже приваблива; Ніжність зашкалює; Під час війни важко не збожеволіти; Музика - найсильніша та найчесніша зброя 😍; Неймовірна наша;

Чудове фальцетне звучання. Тіна вміє голосом передати емоції. Естетика у всьому; Під час війни взагалі важко працювати; спокуса у чистому вигляді... без прикрас!».

Також Кароль розповіла, як справляється із хейтом:

"Це треба розуміти – ми живемо тут і зараз, приймаємо рішення тут і зараз. Я не знаю, вже такі емоційні в нас спади та підняття настроїв, що треба розуміти: у нас немає часу. Не можна його марнувати. Треба брати і робити: хочу і буду! - Поділилася Тіна.

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