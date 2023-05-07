Популярная украинская певица Тина Кароль, недавно сделавшая перевыпуск песни после скандала с россиянами, поделилась новыми кадрами в сети. В этот раз артистка решила сделать акцент на фигуре, благодаря белому платью с декольте, Кароль получила много комплиментов.

«Во время войны сложно сделать хороший продукт, но это то, что мы должны делать. Так мы выживаем и поддерживаем людей через искусство и музыку. Поднимите настроение и боевой дух, поддержите нацию, изгоните из души дурные чувства.

Этот проект является символом нашего объединения. Музыка и голос - сильное оружие навсегда» - написала Кароль под новым видео.

В сети принялись делиться своим мнением:

«Невероятная; Невероятная😍; Очень привлекательна; Нежность зашкаливает; Во время войны трудно не сойти с ума; Музыка - самое сильное и честное оружие😍; Невероятная наша;

Прекрасное фальцетное звучание. Тина умеет голосом передать эмоции. Эстетика во всем; Во время войны вообще тяжело работать; соблазн в чистом виде... без украшений!».

Также Кароль рассказала, как справляется с хейтом:

"Это надо понимать – мы живем здесь и сейчас, принимаем решения здесь и сейчас. Я не знаю, уже такие эмоциональные у нас спады и поднятия настроений, что надо понимать: у нас нет времени. Нельзя его тратить впустую. Надо брать и делать: хочу и буду!" - поделилась Тина.

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