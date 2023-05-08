Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні "Танців зі зірками" замінила Тіну Кароль, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чарівні кадри із фотосесії, яку робила у січні перед початком війни.
У новому ролику Іванка приміряла розкішний український образ, який зараз дуже нагадує про рідний будинок. На кадрах видно, що телезірка вбралася в шикарну темну вишиванку із золотистою вишивкою. Волосся вона заплела в дві кіски, а на голову одягла гарний пишний вінок. Доповнює образ елегантний макіяж та мила посмішка.
У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Образ, в якому відчуваю себе ніби вдома. Як зараз пам‘ятаю ті відчуття з фотосесії в січневому Києві. Сумую дуже". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
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"Дуже красиво".
"Чудова".
"Яка ж ви красуня".
"Фототерапія".
"Дуже красиво!".
"Іванно, а де ви замовляли цю сукню? Дуже красива".
"Ви чарівна".
"Яка гарна, просто око не відвести".
"Дуже красива, просто немає слів, вразила серце такою красою".
"Яка краса".
"Неперевершена красуня".
"Яка ж ви прекрасна!"
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