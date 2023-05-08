Популярна українська телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка в останньому сезоні "Танців зі зірками" замінила Тіну Кароль, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чарівні кадри із фотосесії, яку робила у січні перед початком війни.

У новому ролику Іванка приміряла розкішний український образ, який зараз дуже нагадує про рідний будинок. На кадрах видно, що телезірка вбралася в шикарну темну вишиванку із золотистою вишивкою. Волосся вона заплела в дві кіски, а на голову одягла гарний пишний вінок. Доповнює образ елегантний макіяж та мила посмішка.

У підписі до публікації Онуфрійчук написала: "Образ, в якому відчуваю себе ніби вдома. Як зараз пам‘ятаю ті відчуття з фотосесії в січневому Києві. Сумую дуже". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Дуже красиво".

"Чудова".

"Яка ж ви красуня".

"Фототерапія".

"Дуже красиво!".

"Іванно, а де ви замовляли цю сукню? Дуже красива".

"Ви чарівна".

"Яка гарна, просто око не відвести".

"Дуже красива, просто немає слів, вразила серце такою красою".

"Яка краса".

"Неперевершена красуня".

"Яка ж ви прекрасна!"

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