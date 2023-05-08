Популярная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне "Танців з зірками" заменила Тину Кароль, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очаровательные кадры из фотосессии, которую делала в январе перед началом войны.

В новом ролике Иванка примерила роскошный украинский образ, который ей сейчас очень напоминает о родном доме. На кадрах видно, что телезвезда нарядилась в шикарную темную вышиванку с золотистой вышивкой. Волосы она заплела в две косички, а на голову одела красивый пышный венок. Дополняет образ элегантный макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Онуфрийчук написала: "Образ, в котором чувствую себя как дома. Как сейчас помню те ощущения по фотосессии в январском Киеве. Скучаю очень". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Очень красиво".

"Восхитительна".

"Какая же вы красавица".

"Фототерапия".

"Очень красиво!".

"Иванна, а где вы заказывали это платье? Очень красивая".

"Вы очаровательная".

"Какая красивая, просто глаз не отвести".

"Очень красивая, просто нет слов, поразила сердце такой красотой".

"Какая красота".

"Непревзойденная красотка".

"Какая же вы прекрасная!".

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