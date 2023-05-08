Популярна українська блогерка та журналістка Раміна Есхакзай, яка в минулому була нареченою виконавця Віталія Козловського, а нещодавно заявила про розлучення з ще одним нареченим Євгеном Проніним, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася фото з українськими захисниками, до яких їздила знімати нові сюжети.

Як виявилось, Раміна поїхала на передову, де знімала випуск про українських добровольців у ЗСУ та про те, як вони живуть в умовах війни. На знімках блогерку знято з деякими героями свого нового випуску. Треба сказати, що хлопці виглядають бадьоро, вони посміхаються для фото та з радістю фотографуються у Раміній.

У підписі до публікації Есхакзай просто написала: "Наші військові". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію журналістки:

"Ви ймовірна дівчина! Не тільки красива, а ще розумна і з добрим серцем!"

"Дякую кожному нашому захиснику та нашим захисникам. Дякую за можливість жити під українським небом".

"Раміно, дякую тобі за таку небезпечну і вкрай важливу працю".

"Великий уклін нашим Захисникам. Удачі Вам хлопці!"

"Хороші усі, і на фото терикон".

"Дякую, що показуєте, як живуть наші захисники. Дякую за те, що знаходите в собі сили і їдете в такі небезпечні місця".

"Рамін молодець, боєць ще той!".

"Спасибі ЗСУ! Які гарні хлопці! Дай Боже вам здоров'я!".

"Наші герої та красиві всі на фото".

"Дякую всім нашим хлопцям, і вам за цей випуск".

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