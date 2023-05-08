Популярная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая в прошлом была невестой исполнителя Виталия Козловского, а недавно заявила о расставании с еще одним женихом Евгением Прониным, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась фото с украинскими защитниками, к которым ездила снимать новые сюжеты.

Как оказалось, Рамина поехала на передовую, где снимала выпуск об украинских добровольцах в ВСУ и о том, как они живут в условиях войны. На снимках блогерша запечатлена с некоторыми героями своего нового выпуска. Надо сказать, что парни выглядят бодро, они улыбаются для фото и с радостью фотографируются в Раминой.

В подписи к публикации Эсхакзай написала просто: "Наши военные". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию журналистки:

"Вы вероятная девушка! Не только красивая, а еще умная и с добрым сердцем!".

"Спасибо каждому нашему защитнику и нашим защитницам. Спасибо за возможность жить под украинским небом".

"Рамина, спасибо тебе за такой опасный и крайне важный труд".

"Большой поклон нашим Защитникам. Удачи Вам ребята!".

"Хорошие все, и на фото террикон".

"Благодарим, что показываете, как живут наши защитники. Спасибо за то, что находите в себе силы и едете в такие опасные места".

"Рамина молодец, боец еще тот!".

"Спасибо ВСУ! Какие красивые парни! Дай Бог вам здоровья!".

"Наш герои и красивые все на фото".

"Спасибо всем нашим ребятам, и вам за этот выпуск".

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