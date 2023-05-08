Популярна українська співачка Ліда Лі, яка раніше була підопічною продюсерського центру Монатика, а потім розпочала сольну кар'єру та нещодавно представила чуттєву пісню "З тобою", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала відео, на якому показала свій гарячий виступ у вар'єте-шоу.

У ролику Ліду можна побачити у спокусливому образі – вона з ще однією дівчиною чуттєво танцює верхи на роялі просто перед очима піаніста. При цьому наприкінці відео артистка начебто роздягає свою партнерку, а потім палко цілує її, після чого світло гасне. Виглядає це дуже неоднозначно, що дуже засмутило деяких шанувальників співачки.

У підписі до публікації Ліда Лі написала: "Запрошую вас наше вар'єте-шоу "Рояль", щоб побачити більше. Чекатимемо вас у травні щоп'ятниці, 13.05, 20.05, 27.05". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артистки:

"Що це за жах?"

"Я в шоці, фу, якась гидота".

"Це що за лесбі?".

"У старому амплуа ви мені подобалися більше".

"Вас дивиться аудиторія молодше 18. Що ви просуваєте?".

"Так уже немає фантазії на щось розумніше? Жах".

"А так добре починала".

"Це жах, Ліда Лі".

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