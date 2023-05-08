Популярная украинская певица Лида Ли, которая раньше была подопечной продюсерского центра Монатика, а затем начала сольную карьеру и недавно представила чувственную песню "З тобою", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила видео, на котором показала свое горячее выступление в варьете-шоу.

В ролике Лиду можно увидеть в соблазнительном образе – она с еще одной девушкой чувственно танцует верхом на рояле прямо перед глазами пианиста. При этом в конце видео артистка как будто раздевает свою партнершу, а затем горячо целует ее, после чего свет гаснет. Выглядит это очень неоднозначно, что очень огорчило некоторых поклонников певицы.

В подписи к публикации Лида Ли написала: "Приглашаю вас наше варьете-шоу "Рояль", чтобы увидеть больше. Будем ждать вас в мае каждую пятницу, 13.05, 20.05, 27.05". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Что это за ужас?".

"Я в шоке, фу, какая-то гадость".

"Это что за лесби?".

"В старом амплуа вы мне нравились больше".

"Вас смотрит аудитория младше 18. Что вы продвигаете?".

"Так уж нет фантазии на что-то умнее? Ужас".

"А так хорошо начинала".

"Это ужас, Лида Ли".

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