Цього разу на своїй сторінці в Instagram Лілія Ребрик розмістила емоційне звернення до українців.

"День народження після ще однієї тривожної ночі… Мені не хочеться свят, подарунків і оберемків квітів. Мені хочеться Перемоги, миру, спокою. У війну зовсім інакше сприймаєш життя. Цінуєш його. Любиш ще міцніше. Відчуваєш себе живішою, ніж будь-коли. Дякуєш тому, хто виборов у самому пеклі кожен прожитий день. Годину. Хвилину", — пише ведуча.

Торік цього дня зірка вперше з початку повномасштабної війни вдягнула сукню, яку їй подарував чоловік хореограф Андрій Дикий.

"Ці відчуття я збережу на все життя. Бо ця сукня - не про свято. І не про квітучу травневу весну. Вона — про нашу нескореність, про наше «попри все», про те, що «якщо живі, то треба жити». Символ віри в Перемогу. Надії. Жіночності. Відчуття дому, миру, спокою. Забуті відчуття…", — зізнається Лілія Ребрик.

Вона також нагадала про роботу свого благодійного фонду, який опікується українцями, постраждалими від війни.

"Ми маємо окремий збір на потреби жінок, які втратили дім. Чий дім окупований. Чий дім щодня обстрілюють. Ці жінки самі без чоловіків рятували дітей і стареньких батьків. І тепер без жодної підтримки вони будують життя наново. Найкращий подарунок для мене в мій день народження - це Ваша підтримка проекту «Нескорена». Своїм донатом ви зможете подарувати комусь віру в Перемогу. Надію. Жіночність. Бодай на мить — відчуття дому, миру, спокою", — наголосила акторка.

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