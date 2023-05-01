Лілія Ребрик вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого, з яким познайомилася завдяки шоу "Танці з зірками", в 2011 році. Зіркова пара виховує двох донечок — Діану (2012) та Поліну (2018), якій 30 квітня виповнилося 5 років.

На своїй сторінці в Instagram Лілія Ребрик зворушливо привітала Полінку з днем народження.

"Наша донечка 💜5 років. Карантин, війна… В свої 5 ти знаєш, що таке «приліт», бавовна, петріот, ти знаєш, що таке «бомблять» і чому треба сидіти в підвалі. Ти знаєш, хто такий путін і чому він має **нути. Ти вже не боїшся тривог, бо знаєш — ми захистимо! Але я так хочу, щоб ти і мільйони наших діток жили інакше! І це обов’язково буде 💙", — пише ведуча.

Зірка показала, яке свято вони влаштували разом із чоловіком у їхньому будинку. Лілія, Андрій та дівчатка вдягнули сімейний лук — однакові фіолетові костюмчики, прикрасили територію повітряними кульками, запросили бабусь і дідусів.

"Тобі так хотілось свята! А ми так хотіли створити його тобі — нашій добрій, допитливій, смішній і такий сміливій, чесній, відкритій дівчинці! З днем народження, наша донечка! Ми всі завжди з тобою поруч, ми так міцно тебе любимо, що відведемо від тебе всі-всі лиха! Бо ми — сила!", — додала Ребрик.

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